Оформление профиля в социальных сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт19 заявок718 просмотров
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Необходимо сделать оформление профилей в социальных сетях (facebook, instagram), сделать и разместить посты и сторисы под основные услуги.

Компания в сфере ИТ услуг.

Основные направления:

- Разработка ПО

- Внедрение бизнес аналитики на Power BI

2 года назад
azhaxalykov
30 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад