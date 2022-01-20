Собрать небольшую email базу магазинов из Франции

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен3 заявки697 просмотров
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Нам необходимо собрать базу email контактов французских магазинов (или онлайн магазинов) товаров для хобби и творчества, канцелярии, магазин приколов, книжных лавок, книжных магазинов, магазинов подарков и так далее

Все контакты должны быть из Франции и иметь собственный сайт. 

2 года назад
moneyforprank
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DenisZakharov29
Денис Захаров 
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$20
2 дня
RUB
Работа выполнена максимально быстро без нареканий
Спасибо Максиму за проект и за грамотно изложенное ТЗ