Собрать небольшую email базу магазинов из Франции

Нам необходимо собрать базу email контактов французских магазинов (или онлайн магазинов) товаров для хобби и творчества, канцелярии, магазин приколов, книжных лавок, книжных магазинов, магазинов подарков и так далее

Все контакты должны быть из Франции и иметь собственный сайт.