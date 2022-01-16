Нужен SMM менеджер для продвижения в социальных сетях консалтинговой организации в сфере государственных закупок. Основная цель раскрутить в соцсетях страницы с уникальным контентом и привлечь на них целевую аудиторию для продажи наших услуг. С учетом того, ...
Контрольные, тесты, сделать страницы на разных платформах
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Сделать страницы на фейсбуке, инстаграм, сдать фейсбук аккаунт, инстаграм аккаунт, и прочее
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