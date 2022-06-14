Парсинг Инстаграмм конкурентов

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен1 заявка630 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет, нужно спарсить инстгармм аккаунты конкурентов, под рекламу в фейсбук.

Не просто id , а имя, телефон, почта если есть и тд.

шаблон приложил

2 года назад
solovev25
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
AndreyRav
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
2 года назад
$50
2 дня
UAH
Хоть заказ и не выполнил, не по своей причине, адекватный парень сразу изнежился и тд.
Все ок