Парсинг Инстаграмм конкурентов

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Всем привет, нужно спарсить инстгармм аккаунты конкурентов, под рекламу в фейсбук.
Не просто id , а имя, телефон, почта если есть и тд.
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