Нужен человек вести соц. сети.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок1034 просмотра
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Ищем людей которые будут вести социальные сети наших интернет магазинов. Работа удаленная, можно без опыта. Для связи пишите нашему менеджеру в ва цап +7 906279 90-ноль три

2 года назад
hoy90
40 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад