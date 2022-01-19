Нужна настройка таргетированной рекламы в инстаграм через фейсбук

Мне нужно сделать полную настройку таргета через кабинет фейсбука на привлечение подписчиков. Запускать рекламу буду я, но мне нужно чтоб вы прислали мне настройку, а также подбор ЦА. Тематика аккаунта - платные объявления в определенном городе. Чего я хочу получить? Мне нужно, чтобы одна подписка стоила не больше 10 рублей. Готов заплатить только 500 рублей. Предоплата 50%. Срок 1-2 дня