Нужен исполнитель с более или менее ПРОКАЧЕННЫМ АККАУНТОМ TripАdvisor: минимум 6 отзывов на вашем аккаунте уже должно быть написано и опубликовано. Инструкция по выполнению: 1. Прислать скриншот или ссылку на свой аккаунт на ТрипАдвисор при подаче заявки. 2. ...
Сбор подписчиков Инстаграм для настройки таргета ФБ
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Собрать аудиторию (аккаунт, телефон, email и прочее, что требует ФБ для создания пользовательской аудитории)
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