Сбор подписчиков Инстаграм для настройки таргета ФБ

Нужен исполнитель с более или менее ПРОКАЧЕННЫМ АККАУНТОМ TripАdvisor: минимум 6 отзывов на вашем аккаунте уже должно быть написано и опубликовано. Инструкция по выполнению: 1. Прислать скриншот или ссылку на свой аккаунт на ТрипАдвисор при подаче заявки. 2. ...