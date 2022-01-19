Сбор подписчиков Инстаграм для настройки таргета ФБ

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки1432 просмотра
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Собрать аудиторию (аккаунт, телефон, email и прочее, что требует ФБ для создания пользовательской аудитории)

2 года назад
Ginza9
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад