Опубликовать готовый отзыв на TripAdvisor (нужен прокаченный аккаунт)

$3
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки931 просмотр
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Нужен исполнитель с более или менее ПРОКАЧЕННЫМ АККАУНТОМ TripАdvisor: минимум 6 отзывов на вашем аккаунте уже должно быть написано и опубликовано.

Инструкция по выполнению:

1. Прислать скриншот или ссылку на свой аккаунт на ТрипАдвисор при подаче заявки.

2. После одобрения заявки, мы выдадим ссылку на файл ОДНОМУ исполнителю.

Ссылка на сайт, где нужно опубликовать отзыв и сам текст будут в документе.

2 года назад
lamperuz
Николай 
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад