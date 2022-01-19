Опубликовать готовый отзыв на TripAdvisor (нужен прокаченный аккаунт)

Нужен исполнитель с более или менее ПРОКАЧЕННЫМ АККАУНТОМ TripАdvisor: минимум 6 отзывов на вашем аккаунте уже должно быть написано и опубликовано.

Инструкция по выполнению:

1. Прислать скриншот или ссылку на свой аккаунт на ТрипАдвисор при подаче заявки.

2. После одобрения заявки, мы выдадим ссылку на файл ОДНОМУ исполнителю.

Ссылка на сайт, где нужно опубликовать отзыв и сам текст будут в документе.