Мне нужно сделать полную настройку таргета через кабинет фейсбука на привлечение подписчиков. Запускать рекламу буду я, но мне нужно чтоб вы прислали мне настройку, а также подбор ЦА. Тематика аккаунта - платные объявления в определенном ...
Создание контент-плана и помощь в продвижении
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Ищу креативную команду SMM'щиков, которые помогут в создании контент плана и продвижении нашей компании в социальных сетях. Тематика: прокси-серверы. Продвигаемся в ВК, Инстаграм и ФБ.В отклике пожалуйста укажите "Yay", чтобы подтвердить, что вы не бот, а так же приложите своё портфолио.
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