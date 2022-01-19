Создание контент-плана и помощь в продвижении

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт14 заявок1416 просмотров
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Ищу креативную команду SMM'щиков, которые помогут в создании контент плана и продвижении нашей компании в социальных сетях. Тематика: прокси-серверы. Продвигаемся в ВК, Инстаграм и ФБ.В отклике пожалуйста укажите "Yay", чтобы подтвердить, что вы не бот, а так же приложите своё портфолио.

2 года назад
psfrolov
Павел 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад