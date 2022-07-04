Прогрессивный Интернет-Маркетинг
Опыт работы - 8 лет. Основные направления деятельности:
- копирайтинг, СЕО-копирайтинг, рерайтинг;
- корректура и редактура;
- реклама в социальных сетях;
- поисковая оптимизация.
Дополнительные направления деятельности:
- дизайн баннеров, листовок, буклетов;
- оформление социальных сетей;
- трёхмерная графика (3DS MAX).
Работаю, как самостоятельно, так и в команде с опытными специалистами в сфере маркетинга.
Гарантирую своевременное и качественное выполнение проектов любой сложности и специфики. Приоритетное направление - реклама и продвижение интернет-магазинов.
Портфолио
- Сервант36 просмотров
- Шкаф33 просмотра
- Кухня31 просмотр
- Коли над обрієм скипає буревій (пісня)45 просмотров