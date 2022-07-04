Прогрессивный Интернет-Маркетинг

Опыт работы - 8 лет. Основные направления деятельности:

- копирайтинг, СЕО-копирайтинг, рерайтинг;

- корректура и редактура;

- реклама в социальных сетях;

- поисковая оптимизация.

Дополнительные направления деятельности:

- дизайн баннеров, листовок, буклетов;

- оформление социальных сетей;

- трёхмерная графика (3DS MAX).

Работаю, как самостоятельно, так и в команде с опытными специалистами в сфере маркетинга.

Гарантирую своевременное и качественное выполнение проектов любой сложности и специфики. Приоритетное направление - реклама и продвижение интернет-магазинов.