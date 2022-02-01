Здравствуйте!

Нужен преподаватель по СЕО. Проект для обучения сейчас разрабатывается. Пока идёт указанный процесс, можно было бы попрактиковаться по направлениям, которые не требуют подобной подготовки.

Будет очень хорошо, если преподаватель сможет инода записывать короткие обучающие видео с комментариями и примерами.

Всё обсуждается и решается.

Жду Ваших предложений. Спасибо!