Обучаюсь самостоятельно основам React. На данном этапе необходим наставник\репетитор. Который сможет протестить, определить уровень знаний. После чего заполнить "пробелы"., ответить на вопросы в онлайн режиме. Оплата почасовая. Необходимо 1-2 часа в неделю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужен преподаватель по СЕО. Проект для обучения сейчас разрабатывается. Пока идёт указанный процесс, можно было бы попрактиковаться по направлениям, которые не требуют подобной подготовки.
Будет очень хорошо, если преподаватель сможет инода записывать короткие обучающие видео с комментариями и примерами.
Всё обсуждается и решается.
Жду Ваших предложений. Спасибо!
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