Нужен преподаватель по СЕО

Уроки и РепетиторствоЗакрыт1 заявка684 просмотра
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Здравствуйте!

Нужен преподаватель по СЕО. Проект для обучения сейчас разрабатывается. Пока идёт указанный процесс, можно было бы попрактиковаться по направлениям, которые не требуют подобной подготовки.

Будет очень хорошо, если преподаватель сможет инода записывать короткие обучающие видео с комментариями и примерами.

Всё обсуждается и решается.

Жду Ваших предложений. Спасибо!

2 года назад
a_bodnar
40 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад