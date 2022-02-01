Провести обучение работе в Rapid Miner

Уроки и РепетиторствоЗакрыт1 заявка575 просмотров
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Провести урок машинного обучения в RapidMiner. Обучить категоризации информации текста на русском языке в ПО Rapid miner (для подготовки куба затрат на основании названия закупочной процедуры).

2 года назад
imstart2016
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад