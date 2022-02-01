Aws amazon

Уроки и РепетиторствоЗакрыт1 заявка858 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Https://dec.nure.ua/ru/startup-claster-ru/ Нужно перенести часть архитектуры на aws Amazon

2 года назад
guest_16447736693452
2 года в сервисе
Был
2 года назад