Ищу учителя в программе SketchUp

Уроки и РепетиторствоЗакрыт2 заявки915 просмотров
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Добрый день! Ищу учителя в программе SketchUp, дистанционно. Жду ответа) Яна

2 года назад
rasta1987
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад