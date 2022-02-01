Ментор по React

$10
Уроки и РепетиторствоЗакрыт2 заявки740 просмотров
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Обучаюсь самостоятельно основам React. На данном этапе необходим наставник\репетитор. Который сможет протестить, определить уровень знаний. После чего заполнить "пробелы"., ответить на вопросы в онлайн режиме. Оплата почасовая.  Необходимо 1-2 часа в неделю

React
2 года назад
Aria22
Ульяна 
37 летИспания
2 года в сервисе
Была
год назад