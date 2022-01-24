Настроить рекламу в Instagram на мою аудиторию (база номеров телефнов)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок1123 просмотра
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Вводные:

Есть аккаунт в инстаграм, есть настроенный аккаунт в FB.

В FB уже занесена база номеров телефонов из CRM.

В instagram уже опубликован пост с конкурсом.

Нужно сделать:

Необходимо показать как это делается и настроить рекламу этого поста и сторис на аудиторию, которую я загрузил в FB.

А также настроить рекламу на аудиторию, которая взаимодействовала с аккаунтом и территориально находится в городе +20 км.

2 года назад
vulkanets
Айдар 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад