Есть координаты точек нескольких адресов, ниже. Как составить ссылку, чтобы по нажатию открывались все точки в Yandex maps? Вот пример по ссылке, но не понимаю что там к чему. https://vk.cc/c7L8lL Прошу написать небольшой PHP скрипт, который ...