vulkanets

Айдар vulkanets

 
37 летРоссия/Тюмень
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$58
выплачено фрилансерам
23%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
algedo_studio
Назар 
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
$23
10 баллов
2 года назад
Захват изображения с камеры телефона из html формы
Отличное чёткое ТЗ, постоянная связь, рекомендую
Назар предложил решение и быстро решил поставленную задачу. Продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв
Nikita1989
Никита 
34 годаКанада
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Адаптивная форма обратной связи с 3 полями
Спасибо за заказ)
Благодарю за помощь!
Ответный отзыв
mashnikita
21 годПольша
2 года в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
2 года назад
Визуализация или схема террасы у дома
Хороший заказчик, всегда на связи и знает чего хочет. Все кратко и по делу, было приятно работать вместе. Рекомендую !
Работой Никиты я очень доволен, ставлю шесть баллов из пяти. Прежде всего за высокую лояльность и доработку всех моих хотелок в процессе реализации задания. Спокойно, терпеливо, профессионально. Рекомендую!
Ответный отзыв
Green_eyed77
Димаш 
46 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
41 отзыв(-1)
$5
10 баллов
3 года назад
Нарисовать баннер для печати и размещения на авто
Понятное ТЗ - готовый результат. Рекомендую заказчика как порядочного и адекватного. Быстрая связь. Оплата моментальная. Спасибо. Готов к дальнейшему сотрудничеству
Спасибо за оперативную работу.
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iversonkz
Искандер 
25 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Сконвертировать AI в CDR или SVG в CDR
Все быстро и четко!
Люблю когда исполнитель предлагает решение без предоплаты и быстро. Спасибо.
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