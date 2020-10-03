Уточните стоимость и сроки. Вводные: Есть аккаунт в инстаграм, есть настроенный аккаунт в FB. В FB уже занесена база номеров телефонов из CRM. В instagram уже опубликован пост с конкурсом. Нужно сделать: Необходимо показать как это делается и настроить рекламу ...
- Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт2 года назад
Укажите пожалуйста сроки и стоимость. Необходимо нарисовать инструкцию по сборке деревянного стеллажа. В виде черно белой схемы. Пример похожей инструкции прилагаю.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Нужно средствами html + js (а так же фреймворки), определить наличие камеры на устройстве, с которого просматривается страница.Закрыт2 года назад
Здравствуйте. Укажите пожалуйста сроки и стоимость. Необходимо реализовать захват изображения с камеры телефона из html формы. Подробнее. Есть html форма в закрытой части сайта. В форме, пользователь нажимает кнопку и вызывает камеру смартфона. Фотографирует. Делает ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Укажите пожалуйста срок исполнения и сумму. Необходимо сделать простую форму обратной связи, в которой три поля: имя, номер телефона, текстовое сообщение (textarea) и кнопка отправить. Форма вызывается по клику на объект (ссылка, кнопка). Форма центрируется по ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть координаты точек нескольких адресов, ниже. Как составить ссылку, чтобы по нажатию открывались все точки в Yandex maps? Вот пример по ссылке, но не понимаю что там к чему. https://vk.cc/c7L8lL Прошу написать небольшой PHP скрипт, который ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Уточните пожалуйста сроки и стоимость. Необходимо доделать простую форму обратной связи.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Уточните стоимость и сроки. Необходимо предложить готовое решение или разработать форму обратной связи для сайта,. через которую посетитель будет направлять обращение или заявление.Закрыт2 года назад
Интересуют сроки исполнения и стоимость. Цель: перед строительством террасы у дома - хотелось бы понять как она будет смотреться, выглядеть. Достаточно простой 3Д-схемы или визуализации. Прилагаю фото дома и пример террасы из интернета. Описание: Если смотреть на дом, ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен2 года назад
Интересуют сроки и цена. Цель - визуализировать будущую стройку.Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо исправить ошибки в верстке и работе скрипта на javascript (jquery).Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Нужен поиск и подбор мастера на производство по переработке леса в Тюмени. Производство пиломатериала и колотых дров. Основные требования это опыт работы в лесной сфере и управление людьми на уровне бригадира и выше. ...Подбор персонала (HR)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Укажите сроки и стоимость. Необходимо реализовать скрипт на PHP (CURL), который будет работать по расписанию (CRON) с Авито API. Нужно чтобы скрипт авторизовался на Авито через API. Нашел новые сообщения от пользователей, на которые скрипт еще не отвечал ...Закрыт3 года назад
Укажите сроки и стоимость. Простой скрипт. Необходимо написать на PHP короткий скрипт на 2 запроса, который будет парсить данные с сайта по ссылке ниже и складывать данные в файл, в виде html таблицы. Парсить ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Укажите сроки и стоимость. Необходимо поправить работу скрипта на PHP.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Укажите сроки, стоимость и способы оплаты. Необходимо нарисовать два простых баннера в векторе, для последующей печати и размещении на грузовом авто, на бортах. Баннеры в одном стиле, но разные размеры. Обязательно добавить: логотип (в архиве), ...Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Интересует стоимость и сроки. Необходимо реализовать или доработать скрипт расчета расстояния по городу. Или предложить готовое решение, сервис.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Укажите сроки и стоимость работы. Необходимо написать php скрипт, который будет отрабатывать 4 раза в день по расписанию (CRON). Задача скрипта, по API атс OnlinePBX - сформировать массив номеров телефонов (пропущенные), по которым оператор не перезвонил за ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Интересуют варианты реализации, сроки и стоимость. Необходимо реализовать или предложить решение и настроить для Авито и Юла. Бот, который автоматически отвечает на сообщения клиентов, запрашивает номер телефона и пересылает его POST запросом. Сначала бот заходит ...Закрыт3 года назад
- $2
Нужно сконвертировать 1 файл формата AI в CDR или SVG в CDR.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад