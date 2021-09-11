Как обычно, крайний срок — вчера!
✌ Меня зовут Никита !
Я студент Краковского Политехнического Университета на специальности Архитектура.
Хочу заниматься своим любимым делом на этой площадке, даря хорошо выполненную роботу своим заказчикам за небольшие деньги, можете убедится в этом став одним из моих клиентов.
Мои навыки:
дизайн интерьеров
дизайн экстерьеров
3d визуализации
архитектурные чертежи
монтаж видео
различные роботы в Adobe Photoshop
Email:
Telegram:
@mashnikita
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
ТОП-50— Интерьеры и Экстерьеры
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
2 года назад
Работой Никиты я очень доволен, ставлю шесть баллов из пяти. Прежде всего за высокую лояльность и доработку всех моих хотелок в процессе реализации задания. Спокойно, терпеливо, профессионально. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всегда на связи и знает чего хочет. Все кратко и по делу, было приятно работать вместе. Рекомендую !
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
#42
Архитектура зданий
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#56
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#321
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#592