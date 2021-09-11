mashnikita

Никита Маштаков mashnikita

 
21 годПольша/Краков
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Как обычно, крайний срок — вчера!

✌ Меня зовут Никита !

‍ Я студент Краковского Политехнического Университета на специальности Архитектура.

Хочу заниматься своим любимым делом на этой площадке, даря хорошо выполненную роботу своим заказчикам за небольшие деньги, можете убедится в этом став одним из моих клиентов.

Мои навыки:

 дизайн интерьеров

 дизайн экстерьеров

 3d визуализации

 архитектурные чертежи

 монтаж видео

 различные роботы в Adobe Photoshop

Email:

[email protected]

[email protected]

Telegram:

@mashnikita

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-50
Интерьеры и Экстерьеры
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Отзывы заказчиков
vulkanets
Айдар 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
2 года назад
Визуализация или схема террасы у дома
Работой Никиты я очень доволен, ставлю шесть баллов из пяти. Прежде всего за высокую лояльность и доработку всех моих хотелок в процессе реализации задания. Спокойно, терпеливо, профессионально. Рекомендую!
Хороший заказчик, всегда на связи и знает чего хочет. Все кратко и по делу, было приятно работать вместе. Рекомендую !
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
#42
Архитектура зданий
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#56
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#321
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#592