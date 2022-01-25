Оформление социальных сетей

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок715 просмотров
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Спортивный онлайн проект.

Необходимо оформить социальные сети. Дизайн баннеров, наполнение, описание. Вк и ИНСТА

Создание и дизайн картинок для постинга в соц сетях

2 года назад
drop18
Кирилл 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад