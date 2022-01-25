Парсинг блогеров

Здравствуйте! Ищу преподавателя по СЕО или СММ. Очень желательно проходить обучение наряду с практикой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо спарсить реестр блогеров YouTube России, которые ведут свои каналы по тематике о бизнесе, инвестициях и т.п. (список тем прилагается).
Количество подписчиков блогеров в пределах от 50 и более. Канал должен быть живой и не заброшенный.
Все данные собираются в таблицу,
Шаблон таблицы для заполнения прилагается
Обязательные требования: Все ссылки должны открываться на соответствующие страницы.Все пожелания по заданию оговорены в чате.
Количество каналов от 1000 и более, чем больше , тем лучше.
Если есть уже готовая база, то это хорошо.
Цена одного канала от 2 руб.
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