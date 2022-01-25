Парсинг блогеров

Необходимо спарсить реестр блогеров YouTube России, которые ведут свои каналы по тематике о бизнесе, инвестициях и т.п. (список тем прилагается).

Количество подписчиков блогеров в пределах от 50 и более. Канал должен быть живой и не заброшенный.

Все данные собираются в таблицу,

Шаблон таблицы для заполнения прилагается

Обязательные требования: Все ссылки должны открываться на соответствующие страницы.Все пожелания по заданию оговорены в чате.

Количество каналов от 1000 и более, чем больше , тем лучше.

Если есть уже готовая база, то это хорошо.

Цена одного канала от 2 руб.