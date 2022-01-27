Оформление Инстаграм аккаунта

Требуется СММ Менеджер, кто будет делать дизайн постов и сториз (2 раза в день)или реелз, смотря что актуально на данный момент.- т.е. ведение инстаграм аккаунта а так же продвижение (но позже) Дайте пожалуйста знать, какие ...
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Нужно сделать дизайн инстаграмма аккаунта Репетиторского центра. Нужны посты, истории и иконки Хайлайтс.
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