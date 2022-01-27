Оформление Инстаграм аккаунта

$25
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен1 заявка448 просмотров
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Нужно сделать дизайн инстаграмма аккаунта Репетиторского центра. Нужны посты, истории и иконки Хайлайтс. 

2 года назад
SmartSchool0110
27 летУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
lerchkaa
26 летУкраина
4 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$25
2 дня
UAH
Валерия справилась с работой просто отлично. Хотя задача была не из лёгких, так как я сама не понимала, чего хочется! Все получилось очень стильно и профессионально! Я максимально довольна. И все было сделано очень быстро! Рекомендую
Отличный заказчик и интересный проект, с радостью поработаю еще!))