SMM-стратегия для эзотерического сервиса (астрология, таро)

$200
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок1107 просмотров
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Разработать и протестировать SMM-стратегию для сервиса эзотерических консультаций (на рынке с 2013 года). Наработки:

- активный веб-сайт с большой посещаемостью

- активные соцсети Facebook и YouTube с несколькими тысячами подписчиков

- собственная студия и продакшн по производству видео-контента

Задачи:

- выделить проект на фоне конкурентов

- сформировать рекламные аудитории

- нарастить активную клиентскую аудиторию

- запустить рекламные кампании

- запустить ретаргетинг

- определить точки для анализа

- сформулировать стратегические задачи на полгода и год

Мы ищем профессионального SMM-щика с реальными кейсами. Работа удаленная со свободным графиком. Срок проекта - 1-2 месяца.

2 года назад
guest_16251608990558
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AndreyRav
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
2 года назад
$200
30 дней
UAH
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