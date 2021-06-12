Gevor-Abrahamyan

Ищется SMM-специалист с опытом работы в интернет-магазинах для консультации по привлечению покупателей через Facebook и Instagram. Необходимо обсудить стратегии и методы увеличения трафика на сайт. Перед откликом требуется портфолио, связанное с интернет-магазином, и подтверждение прочтения объявления.
Геворг Абраамян Gevor-AbrahamyanGevor-Abrahamyan
- $20Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется опытный маркетолог для консультации по привлечению покупателей через Facebook для интернет-магазина. Необходимо обсудить создание структур Р.К, настройку таргетинга и динамического ретаргетинга. Портфолио обязательно. Оплата своевременно, работа только с проверенными специалистами.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется маркетолог с опытом работы в SMM и SMO для интернет-магазина. Необходима консультация по привлечению клиентов через Facebook, настройке таргетированной рекламы и динамического ретаргетинга. Укажите в отклике (59) и приложите портфолио, связанное с интернет-магазином. Обращение от новичков не рассматривается.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется финансист для платной консультации по вопросам интернет-магазина. Необходимо подсчитать средний чек, маржинальность по категориям, валовую прибыль, доходы и расходы. Специалист должен определить, сколько нужно продавать в месяц, чтобы избежать убытков, а также рассчитать себестоимость товаров.Финансовые услуги4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется бухгалтер для платной консультации по работе с интернет-магазином. Необходимо подсчитать средний чек, маржинальность по категориям, валовую прибыль, доходы и расходы. Также требуется рассчитать, сколько нужно продать для достижения безубыточности, и себестоимость товаров.Бухгалтерские услуги2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется опытный аналитик для платной консультации по интернет-магазину. Необходимо провести маркетинговый анализ, подсчитать средний чек, маржинальность, валовую прибыль, а также доходы и расходы. Доступны данные из CRM и информации о доставке для точных расчетов.Маркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется опытный SMM специалист для платной консультации по продажам через Facebook для интернет-магазина. Необходимо проконсультировать по созданию структур рекламной кампании, настройке таргета, динамического ретаргета, анализу и масштабированию. Требуется наличие портфолио и опыт работы. Обсуждение всех деталей сделки гарантировано.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется опытный бухгалтер для консультации по интернет-магазину. Необходимо подсчитать средний чек, маржинальность по категориям, валовую прибыль, доходы и расходы. Специалист должен иметь опыт работы с интернет-магазинами и уметь анализировать финансовые показатели для предотвращения убытков.Бухгалтерские услуги2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется опытный аналитик интернет-магазина для платной часовой консультации. Необходим анализ средней цены, маржинальности, валовой прибыли, доходов и расходов. Доступны данные для подсчета, включая crm и показатели себестоимости товаров. Рассмотрение всех аспектов для достижения положительного результата.Маркетинговый анализнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется платная часовая консультация по Google КМС от опытного специалиста в области контекстной рекламы. Необходима помощь в настройке и масштабировании продаж через одностраничники. Оплата высокая, обращение только от экспертов с подтвержденным опытом.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
- $200
Необходим опытный HTML/PHP специалист для обновления дизайна лендинга и добавления новых элементов. Также требуется доработка админ панели для управления контентом. Проект небольшой, требуется опыт не менее 15 отзывов на weblancere. В отклике укажите (59) для подтверждения прочтения объявления.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Требуется опытный специалист для верстки нового дизайна лендинга и добавления элементов на сайт. Необходимо обновить админ-панель без её полной переработки. Идеальный кандидат должен иметь не менее 15 отзывов на weblancere и быть свободным для выполнения проекта.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется эксперт для платной часовой консультации по контекстной медийной сети Google. Требуется специалист с опытом в настройке и масштабировании рекламных кампаний для одностраничников. Новички и безотзывные специалисты не рассматриваются.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет уважаемые специалисты, нужна платная часовая консультация с хорошей оплатой, Нужен опытный Аналитик по направлению google analytics , требуется подсказать как правильно настроит конверсии для лендингов, какие метрики измерять, и т.д ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет уважаемые специалисты, нужна платная часовая консультация с хорошей оплатой, ищу эксперта своего дела с большим опытом, нужен SMM таргетолог по направлению продажа ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $150
Здравсвуйте дорогие специалисты У нас есть лендинг, написано на html css js, + есть небольшой админ панель работает на php https://trend-shopping.site/blade/ сайт маленький всего пару блоков надо ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
- $130
Здравсвуйте дорогие специалисты У нас есть лендинг, написано на html css js, + есть небольшой админ панель работает на php https://trend-shopping.site/blade/ сайт маленький всего пару блоков ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте дорогие специалисты У нас есть сайт (exito.fun) который нужно переделать В целом сайт остается тот же за исключением первого экрана и карточек товара Перед откликом напишите (56) что бы я понял ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте дорогие специалисты Нужно переделать дизайн первого блока сайта (exito.fun) Есть прототип на фигме (https://www.figma.com/file/CmUjlCWsz7VvIxHQQQ7qHY/Untitled?node-id=0%3A1) Перед откликом пожалуйста пишите (56) что бы я понял что вы дочитали задание Нужно что бы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Привет уважаемые Фрилансеры. В связи с коронавирусом спрос на зароботку в интернете значительно вырос. Есть авторский курс по этой тематике – Стоимость 2490 р Там оплата производится онлайн – через ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад