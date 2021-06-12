Gevor-Abrahamyan

Геворг Абраамян Gevor-Abrahamyan

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Facebook, Insta нужна консультация для интернет-магазина

    $20

    Ищется SMM-специалист с опытом работы в интернет-магазинах для консультации по привлечению покупателей через Facebook и Instagram. Необходимо обсудить стратегии и методы увеличения трафика на сайт. Перед откликом требуется портфолио, связанное с интернет-магазином, и подтверждение прочтения объявления.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужен консультация от маркетолога для интернет магазина

    Ищется опытный маркетолог для консультации по привлечению покупателей через Facebook для интернет-магазина. Необходимо обсудить создание структур Р.К, настройку таргетинга и динамического ретаргетинга. Портфолио обязательно. Оплата своевременно, работа только с проверенными специалистами.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен маркетолог  для интернет магазина

    Требуется маркетолог с опытом работы в SMM и SMO для интернет-магазина. Необходима консультация по привлечению клиентов через Facebook, настройке таргетированной рекламы и динамического ретаргетинга. Укажите в отклике (59) и приложите портфолио, связанное с интернет-магазином. Обращение от новичков не рассматривается.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Финансист для интернет магазина

    Требуется финансист для платной консультации по вопросам интернет-магазина. Необходимо подсчитать средний чек, маржинальность по категориям, валовую прибыль, доходы и расходы. Специалист должен определить, сколько нужно продавать в месяц, чтобы избежать убытков, а также рассчитать себестоимость товаров.

    Финансовые услуги4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Бухгалтер для интернет магазина

    Требуется бухгалтер для платной консультации по работе с интернет-магазином. Необходимо подсчитать средний чек, маржинальность по категориям, валовую прибыль, доходы и расходы. Также требуется рассчитать, сколько нужно продать для достижения безубыточности, и себестоимость товаров.

    Бухгалтерские услуги2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен Аналитик интернет магазина, для платной консультации

    Ищется опытный аналитик для платной консультации по интернет-магазину. Необходимо провести маркетинговый анализ, подсчитать средний чек, маржинальность, валовую прибыль, а также доходы и расходы. Доступны данные из CRM и информации о доставке для точных расчетов.

    Маркетинговый анализ3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен SMM специалист интернет магазина, для платной консультации

    Ищется опытный SMM специалист для платной консультации по продажам через Facebook для интернет-магазина. Необходимо проконсультировать по созданию структур рекламной кампании, настройке таргета, динамического ретаргета, анализу и масштабированию. Требуется наличие портфолио и опыт работы. Обсуждение всех деталей сделки гарантировано.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Бухгалтер интернет магазина, с хорошей оплатой

    Требуется опытный бухгалтер для консультации по интернет-магазину. Необходимо подсчитать средний чек, маржинальность по категориям, валовую прибыль, доходы и расходы. Специалист должен иметь опыт работы с интернет-магазинами и уметь анализировать финансовые показатели для предотвращения убытков.

    Бухгалтерские услуги2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен Аналитик интернет магазина, для платной консультации

    Ищется опытный аналитик интернет-магазина для платной часовой консультации. Необходим анализ средней цены, маржинальности, валовой прибыли, доходов и расходов. Доступны данные для подсчета, включая crm и показатели себестоимости товаров. Рассмотрение всех аспектов для достижения положительного результата.

    Маркетинговый анализнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен платная консультация по google кмс

    Требуется платная часовая консультация по Google КМС от опытного специалиста в области контекстной рекламы. Необходима помощь в настройке и масштабировании продаж через одностраничники. Оплата высокая, обращение только от экспертов с подтвержденным опытом.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужен  опытный HTML / PHP Специалист

    $200

    Необходим опытный HTML/PHP специалист для обновления дизайна лендинга и добавления новых элементов. Также требуется доработка админ панели для управления контентом. Проект небольшой, требуется опыт не менее 15 отзывов на weblancere. В отклике укажите (59) для подтверждения прочтения объявления.

    CSSHTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен  опытный HTML / PHP Специалист

    $200

    Требуется опытный специалист для верстки нового дизайна лендинга и добавления элементов на сайт. Необходимо обновить админ-панель без её полной переработки. Идеальный кандидат должен иметь не менее 15 отзывов на weblancere и быть свободным для выполнения проекта.

    CSSHTMLJavaScriptPHP
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен платная консультация по  google кмс

    Ищется эксперт для платной часовой консультации по контекстной медийной сети Google. Требуется специалист с опытом в настройке и масштабировании рекламных кампаний для одностраничников. Новички и безотзывные специалисты не рассматриваются.

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен платная консультация по  google analytics

    Всем привет уважаемые специалисты, нужна платная часовая консультация с хорошей оплатой, Нужен опытный Аналитик по направлению google analytics , требуется подсказать как правильно настроит конверсии для лендингов, какие метрики измерять, и т.д ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен опытный  SMM таргетолог для платной по часовая консультации 

    Всем привет уважаемые специалисты, нужна платная часовая консультация с хорошей оплатой, ищу эксперта своего дела с большим опытом, нужен SMM таргетолог по направлению продажа ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен верстальщик / 1 -а страница / проект срочный

    Здравствуйте дорогие специалисты У нас есть сайт (exito.fun) который нужно переделать В целом сайт остается тот же за исключением первого экрана и карточек товара Перед откликом напишите (56) что бы я понял ...

    FigmaNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужно переделать дизайн первого экрана сайта

    Здравствуйте дорогие специалисты Нужно переделать дизайн первого блока сайта (exito.fun) Есть прототип на фигме (https://www.figma.com/file/CmUjlCWsz7VvIxHQQQ7qHY/Untitled?node-id=0%3A1) Перед откликом пожалуйста пишите (56) что бы я понял что вы дочитали задание Нужно что бы ...

    FigmaNode.js
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужны рекламодатели

    Привет уважаемые Фрилансеры. В связи с коронавирусом спрос на зароботку в интернете значительно вырос. Есть авторский курс по этой тематике – Стоимость 2490 р Там оплата производится онлайн – через ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

VEB_MASTER
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Facebook, Insta нужна консультация для интернет-магазина
Отличный заказчик! Понятные задания, оплата вовремя и все вобщем супер!
Все своевременно, качественно и без проблем, рекомендую
Ответный отзыв
smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$30
10 баллов
3 года назад
Нужен SMM специалист интернет магазина, для платной консультации
Все отлично. Рекомендую! Работаем не первый раз.
Быстро, качественно и согласно моим требованиям, рекомендую, как отличного специалиста в своей сфере работы.
Ответный отзыв
seoup_su
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$13
10 баллов
3 года назад
Нужен платная консультация по google кмс
Хорошо понимает русский язык, проблем в общении не было. Адекватный заказчик, все вопросы быстро разобрали, рекомендую к сотрудничеству!
Очень профессионально. Рекомендую.
Ответный отзыв
smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$20
10 баллов
4 года назад
Нужен опытный  SMM таргетолог для платной по часовая консультации 
Очень приятный заказчик. Оплата в срок, была интересная задача. Рекомендую, как профессионального и приятного заказчика.
Получил консультацию, было полезно 🔥 Александр показал себя как крутой специалист с мощнейшим опытом, и что немаловажно - готовым этим опытом делиться.
Ответный отзыв
R0bert
32 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$150
10 баллов
4 года назад
Нужен HTML / PHP Специалист
CSSFigmaHTMLJavaScriptPHP
Отличный заказчик! Интересный проект и оплата в срок. Рекомендую!
Владимир проявил себя как профессионал. Вник в суть задания и выполнил его на отлично!
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