Нужен Аналитик интернет магазина, для платной консультации

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Всем привет уважаемые специалисты, нужна платная часовая консультация с хорошей оплатой, ищу эксперта своего дела с большим опытом, нужен специалист у которого ест опыт с интернет магазинами: 

Нужен специалист который поможет подсчитать средний чек и маржинальность по категории, , Валовая прибыл, доходы и расходы, сколько в месяц нужен продать по маржу и среднему чеку чтобы не уйти минус , подсчитать расходы себестоимости товаров + налоги и.т.д

есть crm сайт, доставка своя, данные для подсчета

2 года назад
Gevor-Abrahamyan
31 годАрмения
6 лет в сервисе
Был
2 года назад