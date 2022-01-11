Добрый день, ищу специалиста для привлечения качественного трафика, с опытом в деревообработке или смежной тематике. От вас опыт и наличие кейсов
Нужен Аналитик интернет магазина, для платной консультации
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Всем привет уважаемые специалисты, нужна платная часовая консультация с хорошей оплатой, ищу эксперта своего дела с большим опытом, нужен специалист у которого ест опыт с интернет магазинами:
Нужен специалист который поможет подсчитать средний чек и маржинальность по категории, , Валовая прибыл, доходы и расходы, сколько в месяц нужен продать по маржу и среднему чеку чтобы не уйти минус , подсчитать расходы себестоимости товаров + налоги и.т.д
есть crm сайт, доставка своя, данные для подсчета
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