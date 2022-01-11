Настроить аналитику 4 .

Нужно сделать фирменное продающее письмо. Настроить и осуществить рассылку по нескольким регионам 77, 32, 78. По актуальным адресам. Тематика "Разработка мобильных приложений". Есть лендинг, можно взять картинки с него. Тексты придумайте сами, они должны быть ...