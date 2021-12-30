Выбор сервиса для имейл рассылки

Необходимо выбрать сервис для имейл рассылки и аргументированно описать все плюсы и минусы выбранного вами сервиса. Предоставим документ, в котором имеется подробный анализ подобных сервисов, можете выбрать один из имеющихся или предложить свой вариант. На данный момент нам интересны сервисы имейл рассылки, работающие с американским и британским рынками.

Важные критерии:

-хорошая доставляемость

-возможность масштабироваться