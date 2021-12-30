Выбор сервиса для имейл рассылки

Требуется профессиональный Маркетолог, с опытом работы, по продвижению проектов в сфере GameFi и NFT. Обязательно продвижение, только в англоязычных сообществах, желательно в Азиатских странах. Привлечение только целевой аудитории, в Twitter и Telegram. Использование различных ...
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Необходимо выбрать сервис для имейл рассылки и аргументированно описать все плюсы и минусы выбранного вами сервиса. Предоставим документ, в котором имеется подробный анализ подобных сервисов, можете выбрать один из имеющихся или предложить свой вариант. На данный момент нам интересны сервисы имейл рассылки, работающие с американским и британским рынками.
Важные критерии:
-хорошая доставляемость
-возможность масштабироваться
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