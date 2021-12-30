Выбор сервиса для имейл рассылки

Маркетинговый анализЗакрыт1 заявка561 просмотр
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Необходимо выбрать сервис для имейл рассылки и аргументированно описать все плюсы и минусы выбранного вами сервиса. Предоставим документ, в котором имеется подробный анализ подобных сервисов, можете выбрать один из имеющихся или предложить свой вариант. На данный момент нам интересны сервисы имейл рассылки, работающие с американским и британским рынками.

Важные критерии:

-хорошая доставляемость

-возможность масштабироваться

2 года назад
SVC
33 годаЭстония
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад