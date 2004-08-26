Задача по сбору данных с Вордстат

Маркетинговый анализЗакрыт3 заявки680 просмотров
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Есть список городов России.

Есть список поисковых запросов.

Необходимо выбрать 50 самых крупных городов по населению.

Далее по каждому городу собрать общую частотность показов из Вордстата по запросам.

Предоставить данные в виде таблицы.

Сроки и суммы указывайте в заявке.

2 года назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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