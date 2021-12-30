Нужно спарсить список адресов сайтов по ключевым словам

Маркетинговый анализЗакрыт2 заявки566 просмотров
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Добрый день! Нужно спарсить список адресов сайтов по ключевым словам с поисковой выдачи и не только, максимальный список сайтов, что могут быть.

2 года назад
farmel
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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