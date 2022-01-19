Финансист для интернет магазина

Финансовые услугиЗакрыт4 заявки624 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день , нужна платная консультация с хорошей оплатой.

Нужен специалист который работал с интернет магазином, понадобится подсчитать средний чек и маржинальность по категории, Валовая прибыл, доходы и расходы, сколько в месяц нужен продать по маржу и среднему чеку чтобы не уйти минус , подсчитать расходы себестоимости товаров:

2 года назад
Gevor-Abrahamyan
31 годАрмения
6 лет в сервисе
Был
2 года назад