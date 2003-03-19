Написать токеномику проекта

Забрать у меня документы отвезти в 5 мест по Москве комплекты документов в страховые отдать их и на одном листе поставить отметку о получении и привезти мне обратно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В проекте, испооьзующем DeFi, NFT, а также реальный сектор экономики следует разработать токеномику.
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