Написать токеномику проекта

Финансовые услугиЗакрыт2 заявки748 просмотров
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В проекте, испооьзующем DeFi, NFT, а также реальный сектор экономики следует разработать токеномику.

2 года назад
guest_1643745878927
2 года в сервисе
Был
2 года назад