Создать диаграмму в Excel

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Необходимо прописать формулу и создать такую же диаграмму в Excel по уже имеющимся данным, которая будем менять кол-во закрашенных строк в

зависимости от цифры в ячейке

2 года назад
guest_16427548190831
2 года в сервисе
Был
2 года назад