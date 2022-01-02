Разработка системы мотивации для персонала магазинов мясной кулинарии

Финансовые услугиЗакрыт2 заявки677 просмотров
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Нужно разработать новую систему мотивации для персонала сети магазинов мясной кулинарии с целью увеличения продаж.

Детали предоставим после утверждения исполнителя.

2 года назад
guest_16422430805959
2 года в сервисе
Был
2 года назад