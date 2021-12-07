Аналитика заведения мороженой рыбы и ФРОВ в сеть мясных магазинов

Финансовые услугиЗакрыт3 заявки613 просмотров
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Нужно провести финансовую аналитику рентабельности заведения мороженой рыбы и ФРОВ в сети магазинов мясной кулинарии в Дагестане:

-Проанализировать рынок на примере последних 2-3 лет,

-Выбрать топовые позиции,

-Сориентировать по розничным ценам. 

-Предложить крупных поставщиков.

2 года назад
guest_16422430805959
2 года в сервисе
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2 года назад