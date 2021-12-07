Нужно вычислить основные метрики бизнеса, основываясь на аналитических данных (цифрах) конкурента и нашего собственного бизнеса. LTV CAC Средний чек Срок жизни клиента Churn rate Сколько клиент в среднем совершает сделок на площадке и описать методы, которыми были получены эти данные
Аналитика заведения мороженой рыбы и ФРОВ в сеть мясных магазинов
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Нужно провести финансовую аналитику рентабельности заведения мороженой рыбы и ФРОВ в сети магазинов мясной кулинарии в Дагестане:
-Проанализировать рынок на примере последних 2-3 лет,
-Выбрать топовые позиции,
-Сориентировать по розничным ценам.
-Предложить крупных поставщиков.
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