Нужен курьер на день

Финансовые услугиЗакрытнет заявок613 просмотров
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Забрать у меня документы отвезти в 5 мест по Москве комплекты документов в страховые отдать их и на одном листе поставить отметку о получении и привезти мне обратно.

2 года назад
pmk71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад