Помощник трейдера

ИП Грешилов А. Н. приглашает к сотрудничеству всех желающих распоряжаться своим временем самостоятельно, имея стабильный заработок.

Наша компания занимается поиском выгодных пар обменников электронных валют для покупки за более низкую цену и продажи за более высокую.

Обязанности:

-следуя чётким инструкциям совершать обмены;

-вести отчётность по всем операциям;

-раз в две недели проводить ревизию и распределять доход;

-график работы свободный на протяжении дня 4-6 часов.

Детали можете узнать, написав в телеграмм с пометкой "веблансер" либо на сайте

https://t.me/glisterman_manag