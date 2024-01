Правильный путь - путь к лучшему! (The right way is the way to the best!)

Я являюсь экспертом в областях:

- информационных технологий;

- экономики;

- финансов;

- бизнес развития.

Разрабатываю сайты.

Пишу тексты.

Занимаюсь финансовым анализом.

Консультирую по стратегии развития бизнеса.