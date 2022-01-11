Нужен Аналитик интернет магазина, для платной консультации

Всем привет уважаемые специалисты, нужна платная консультация с хорошей оплатой, ищу эксперта своего дела с большим опытом, нужен специалист у которого ест опыт с интернет магазинами:

Нужен специалист который поможет подсчитать средний чек и маржинальность по категории, , Валовая прибыл, доходы и расходы, сколько в месяц нужен продать по маржу и среднему чеку чтобы не уйти минус , подсчитать расходы себестоимости товаров

есть crm сайт, доставка своя, данные для подсчета