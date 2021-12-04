Бухгалтер интернет магазина, с хорошей оплатой

Добрый день уважаемые специалисты, нужна платная часовая консультация с хорошей оплатой, ищу эксперта своего дела с большим опытом, нужен специалист у которого ест опыт с интернет магазинами

нужен специалист который работал с интернет магазином, понадобится подсчитать средний чек и маржинальность по категории, Валовая прибыл, доходы и расходы, сколько в месяц нужен продать по маржу и среднему чеку чтобы не уйти минус , подсчитать расходы себестоимости товаров: