Бухгалтер интернет магазина, с хорошей оплатой

Бухгалтерские услугиЗакрыт2 заявки710 просмотров
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Добрый день уважаемые специалисты, нужна платная часовая консультация с хорошей оплатой, ищу эксперта своего дела с большим опытом, нужен специалист у которого ест опыт с интернет магазинами

нужен специалист который работал с интернет магазином, понадобится подсчитать средний чек и маржинальность по категории, Валовая прибыл, доходы и расходы, сколько в месяц нужен продать по маржу и среднему чеку чтобы не уйти минус , подсчитать расходы себестоимости товаров:

2 года назад
Gevor-Abrahamyan
31 годАрмения
6 лет в сервисе
Был
2 года назад