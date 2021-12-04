Определить счет и на их основе сделать Бухгалтерский баланс

Бухгалтерские услугиЗакрыт2 заявки896 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Заполнить 1,2 и 6 таблицы. 

1 и 2 таблица - первое задание

3-6 таблицы - второе задание

1-2 суток на выполнение

2 года назад
guest_1642077234716
2 года в сервисе
Был
2 года назад