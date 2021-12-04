Форма 6 ндфл

Бухгалтерские услугиЗакрыт4 заявки895 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо подать в налоговую форму 6-НДФЛ для ИП на УСН.

2 года назад
guest_16432106903048
2 года в сервисе
Был
2 года назад