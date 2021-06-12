Нужен опытный  SMM таргетолог для платной по часовая консультации 

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен6 заявок507 просмотров

Всем привет уважаемые специалисты, нужна платная часовая консультация с хорошей оплатой, ищу эксперта своего дела с большим опытом, нужен SMM таргетолог по направлению продажа через интернет магазины, и сайты,

нужен аудит РК, составить стратегию по продажу, создать воронку продаж на фейсбуке. аналитика и масштабирование.

немного о себе занимаюсь рекламой больше года ФБ и Googl KMC, продаю товары через сайты В Армению , до этого был разработчиком сайтов :)

Нужен специалист который узко специализирована продажа через фейсбук для интернет магазина.

Пожалуйста, перед откликом покажите портфолио связно с интернет магазином,

откликаться специалисты с большим опытом и с отзывами..

4 года назад
Gevor-Abrahamyan
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$20
1 день
Получил консультацию, было полезно 🔥 Александр показал себя как крутой специалист с мощнейшим опытом, и что немаловажно - готовым этим опытом делиться.
Очень приятный заказчик. Оплата в срок, была интересная задача. Рекомендую, как профессионального и приятного заказчика.

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