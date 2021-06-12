Нужен опытный  SMM таргетолог для платной по часовая консультации 

Всем привет уважаемые специалисты, нужна платная часовая консультация с хорошей оплатой, ищу эксперта своего дела с большим опытом, нужен SMM таргетолог по направлению продажа через интернет магазины, и сайты,

нужен аудит РК, составить стратегию по продажу, создать воронку продаж на фейсбуке. аналитика и масштабирование.

немного о себе занимаюсь рекламой больше года ФБ и Googl KMC, продаю товары через сайты В Армению , до этого был разработчиком сайтов :)

Нужен специалист который узко специализирована продажа через фейсбук для интернет магазина.

Пожалуйста, перед откликом покажите портфолио связно с интернет магазином,

откликаться специалисты с большим опытом и с отзывами..