Требуется маркетолог

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки660 просмотров

Разработать и внедрить в работу кейс для привлечения клиентов в пределы социальной сети.

ЦА: иностранные мужчины от 25 лет (из стран со средним уровнем дохода и выше). 

4 года назад
alex4work
Алексей 
33 года
4 года в сервисе
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4 года назад

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Зуфар
 
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