Маркетинг. Привлечение клиентов

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Разработать и внедрить в работу кейс для привлечения клиентов в пределы сайта знакомств. 

Целевая аудитория: мужчины от 25 лет, преимущественно англоязычная аудитория. 

4 года назад
Work2Pay
Алексей 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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