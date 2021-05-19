Специалист по раскрутке детского мультсериала на Ютуб

Нужен человек, который соберет целевую аудиторию.

У нас есть хороший качественный контент (мультсериал на Youtube):

https://www.youtube.com/channel/UCtfIEJOORv3DTseEbniRSwA

Аудитория (5-10 лет) нужна настоящая, кому интересно будет смотреть (не накрутка и боты - это мы и сами можем).

Как раскручивать - есть идеи, расскажу подробнее в переписке. Также вы можете использовать свои варианты раскрутки.

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