Налаштування реклами Instagram/Facebook таргетована реклама

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Закрыт26 заявок419 просмотров

Налаштування реклами в соц мережах

таргетована реклама

запуск реклами

по всіх деталях в пп

результат 100%

4 года назад
Trachivannna
Иванна Трач 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Богдвн
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Зуфар
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Павел
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Маргаритка
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Иван
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Марина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Анна
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алина
 
41 год
17 лет в сервисе
Была
20 дней назад
58 отзывов
4 года назад
Сергей
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Пётр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
час назад
13 отзывов
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Оксана
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Павел
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олег
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Антон
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Вадим
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алина
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
4 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Святослав
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
92 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Дмитрий
 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад