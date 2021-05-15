Сторис мейкер инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт25 заявок1389 просмотров

Проект на 1 месяц - возможно дальнейшее сотрудничество

Сторис-мейкер на удаленке на проект

- Школа перманентного макияжа (4-5 сторис в день)

и

- Студия перманентного макияжа (6 сторис в день)

Необходимо делать в приложении сторис для профиля компании в соц. сети Инстаграм

Чем придётся заниматься:

- поиск необходимой информации для наполнения историй

- фотографии работ предоставляются

- подготовка сторис в приложении по шаблонам (проводим обучение)

- будет преимуществом если уже работали в приложении inStories или схожих других

также необходимо:

- обладать хорошим вкусом

- ответственностью

- внимательностью к деталям

- грамотностью

истории можно сразу делать вперед на несколько дней

предлагайте стоимость

4 года назад
equalkiwee
Сергей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Настя
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Юлия
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алина
 
43 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ярослава
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Карина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дфрья
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Варвара
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алеся
 
33 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
4 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Ирина
 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Максим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Руслана
 
22 года
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
7 отзывов
4 года назад
Тимур
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Карина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Полина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
26 отзывов
4 года назад
Екатерина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Зуфар
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Ольга
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)