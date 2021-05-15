Тематика автосервис и продажа кузовных деталей
Сторис мейкер инстаграм
Проект на 1 месяц - возможно дальнейшее сотрудничество
Сторис-мейкер на удаленке на проект
- Школа перманентного макияжа (4-5 сторис в день)
и
- Студия перманентного макияжа (6 сторис в день)
Необходимо делать в приложении сторис для профиля компании в соц. сети Инстаграм
Чем придётся заниматься:
- поиск необходимой информации для наполнения историй
- фотографии работ предоставляются
- подготовка сторис в приложении по шаблонам (проводим обучение)
- будет преимуществом если уже работали в приложении inStories или схожих других
также необходимо:
- обладать хорошим вкусом
- ответственностью
- внимательностью к деталям
- грамотностью
истории можно сразу делать вперед на несколько дней
предлагайте стоимость
Заявки фрилансеров
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