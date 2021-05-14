Помощник в инстаграм

Здравствуйте. Я ищу человека который поможет вести мой магазин в инстаграм

План контент уже есть, ЦА описана, хештеги подобраны

Фото я также буду предоставлять

Ищу помощь в

1. регулярный постинг каждый день (smmplanner тоже подключен, поэтому планирование постинга на неделю)

2. после поста накрутка лайков и комментов (я делаю сама, в группах взаимолайкинга, потому что сразу надо удалять глупые коменты, вроде "какой прекрасный пост. Спасибо")

3.ежедневные 5-8 сториз с вовлечением аудитории (план тоже есть, контент частично предоставлю)

4. поиск тем и рерайт текстов для них

Любая инициатива приветствуется, потому что я ищу помощника, который умеет принимать решения и нести ответственность.

Когда у нас получается работать вместе, то мы обговариваем новые условия нашего сотрудничества.

Если вам интересно. напишите мне, обсудим детали.

Спасибо