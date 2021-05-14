Тематика автосервис и продажа кузовных деталей
Помощник в инстаграм
Здравствуйте. Я ищу человека который поможет вести мой магазин в инстаграм
План контент уже есть, ЦА описана, хештеги подобраны
Фото я также буду предоставлять
Ищу помощь в
1. регулярный постинг каждый день (smmplanner тоже подключен, поэтому планирование постинга на неделю)
2. после поста накрутка лайков и комментов (я делаю сама, в группах взаимолайкинга, потому что сразу надо удалять глупые коменты, вроде "какой прекрасный пост. Спасибо")
3.ежедневные 5-8 сториз с вовлечением аудитории (план тоже есть, контент частично предоставлю)
4. поиск тем и рерайт текстов для них
Любая инициатива приветствуется, потому что я ищу помощника, который умеет принимать решения и нести ответственность.
Когда у нас получается работать вместе, то мы обговариваем новые условия нашего сотрудничества.
Если вам интересно. напишите мне, обсудим детали.
Спасибо
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