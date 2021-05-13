Увеличение продаж Авито

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки498 просмотров

Необходимо увеличить продажи. Разработать стратегию продвижения магазина. С января началось падение продаж, автопостинг и перевыкладывание перестало работать, платное продвижение так же не дает особых результатов.

https://www.avito.ru/i4you

4 года назад
Dusha17
Андрей 
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3 года назад

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