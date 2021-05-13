Редактор мемов

Я занимаюсь продажей украшений, мне требуется оформить красиво (для продаж) Инстаграм и Facebook, заполнить посты текстом на английском. Тексты: 1-6 предложений о товаре под постом+другие тематики (о нас, о производстве, об изделиях и тд.), главное ...