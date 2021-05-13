Редактор мемов

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки761 просмотр

Добрый день.

Нужно отредактировать англоязычные мемы на русский язык. Много.

Сделать это красиво и профессионально.

Желательно разбираться в криптовалютах, чтобы не наделать глупых ошибок.

Оставляйте свои заявки (желательно телеграм)

4 года назад
content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Варвара
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Денис
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
4 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)