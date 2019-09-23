Интеграция СРМ и Universal Analytics[list=1][*]Необходимо интегрировать Universal Analytics в retailCRM[*]Заказы в retailCRM приходят из Ройстат а не не напрямую с сайта.[*]Задача[list=1][*]Получать всю статистику по заявке (Источники)[*]внутри заказа подгружать просмотренные товары клиентом за данную сессию.[/list][/list]