Отправлялись уведомления в телеграмм при смене статуса товара в гугл таблицах. http://joxi.ru/BA0wW6oHpD4ex2
- Базы данных1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо увеличить продажи. Разработать стратегию продвижения магазина. С января началось падение продаж, автопостинг и перевыкладывание перестало работать, платное продвижение так же не дает особых результатов. https://www.avito.ru/i4youСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется уменьшить стоимость клиента и увеличить кол-во заявок через данный рекламный канал. Аналитика всех заявок ведется через ройстат, продажи СРМ компании. Бюджет рекламного канала 50-80т.р. мес. (i4you.ru) Требуется профессиональный аналитический подход c умением принимать решения на основании ...Маркетинговый анализ6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется продвижения интернет магазина техники Apple ([url=https://i4you.ru/]https://i4you.ru/[/url]) 1. Ключевые компетентности: 1. Наличие опыта от 3х лет в SMM продвижении 2. Ответственность за результат 3. Наличие успешного опыта (с подтверждением). 4. Выполнение продвижения под "Ключ" 2. Не интересуют: 1. Агентства 2. Начинающие специалисты (даже ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт3 года назад
1. Ключевые показатели: кол-во лидов и цена клиента 2. Ключевые компетентности: 1. Наличие опыта от 3х лет в работе с сервисом 2. Ответственность за результат 3. Наличие успешного опыта (с подтверждением). 3. Не интересуют: ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт3 года назад
ребуется продвижения интернет магазина техники Apple ([url=https://i4you.ru/)]i4you.ru/)[/url] Ключевые компетентности: 1. Наличие опыта от 3х лет в SMM продвижении 2. Ответственность за результат 3. Наличие успешного опыта (с подтверждением). 4. Выполнение продвижения под "Ключ" Не интересуют: 1. Агентства 2. Начинающие специалисты (даже бесплатно) 3. ПосредникиСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт3 года назад
Возникал ошибка не позволяющая загружать файлы на сайт. [url=http://joxi.ru/5mdR3zqieRP74A]http://joxi.ru/5mdR3zqieRP74A[/url]Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен шаблон в программе bartender расширение .btw для печати данных наклеек. Как это выглядит в оригинале приложил.Шрифты5 заявокЗакрыт4 года назад
ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/12dPrll_jzLi7noFWto2rKyKZcpy2U6IO1w9aiUqoUfU/edit?usp=sharingВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $100
ТЗ по ссылкеhttps://docs.google.com/document/d/1LoOKP4fL6mwHRme6SkeGClljGV9xmEZqcbj5NkiKfc0/edit?usp=sharingСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Фото 2х квартир по 6 фотографий каждая. Нужно наложить id так что бы они прошли модерацию.Обработка фотографий18 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Убрать негативные отзывы с https://otzovik.comПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт4 года назад
- $200
Подробное ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1-BEc5N_vNrwhupXdLGpTqYB-pP-z1CcQwpT5tfsHdd0/edit?usp=sharingСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $50
Интеграция СРМ и Universal Analytics[list=1][*]Необходимо интегрировать Universal Analytics в retailCRM[*]Заказы в retailCRM приходят из Ройстат а не не напрямую с сайта.[*]Задача[list=1][*]Получать всю статистику по заявке (Источники)[*]внутри заказа подгружать просмотренные товары клиентом за данную сессию.[/list][/list]Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
ТЗ приложено.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Подробное ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1-BEc5N_vNrwhupXdLGpTqYB-pP-z1CcQwpT5tfsHdd0/edit?usp=sharingИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
Сделать новый дизайн всего сайта, ТЗ в приложенном файле.Прошу присылать 3-5 примеров магазинов, желательно техники и желательно ссылки на живые сайтыДизайн сайтов28 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется удалить отзывы с данной площадкиПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт4 года назад
Сделать новый дизайн всего сайта, ТЗ в приложенном файле.Прошу присылать 3-5 примеров магазинов, желательно техники и желательно ссылки на живые сайты.Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт4 года назад
[list=1][*]Продвижение «Вконтакте» - SMM (СММ)[*][list=1][*]Ищем СММ профессионала для продвижения интернет магазина техники Apple[*]Ключевые компетентности специалиста:[*][list=1][*]Наличие опыта от 3х лет в SMM продвижении[*]Ответственность за результат[*]Наличие успешного опыта (с подтверждением).[*]Выполнение продвижения под "Ключ"[/list][*]Не интересуют:[*][list=1][*]Агентства [*]Начинающие специалисты (даже бесплатно)[*]Посредники [/list][/list][/list]Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт4 года назад